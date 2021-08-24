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السعودية تستدعي سيارات فورد لخلل "قد يؤدي لانفصال الزجاج الأمامي"

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، عن استدعاء 362 سيارة من طراز فورد "بيك اب" لخلل قالت إنه قد يؤدي لانفصال الزجاج الأمامي.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن السيارات المشمولة هي من فئتي F-150 بإجمالي 276 سيارة وSuper duty بإجمالي 86 سيارة.

وأوضحت الوزارة أن تاريخ صنع السيارات المشمولة بالاستدعاء هو العام 2021.

وذكرت الوزارة أن الإجراء المطلوب يتثمل بـ"التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الموقع recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا".

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