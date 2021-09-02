دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN )-- تعتزم السعودية تشغيل مشروع منصورة ومسرة للذهب بالكامل في منتصف العام 2022، بحسب بيان نشر على وكالة الانباء السعودية.

منجم «منصورة ومسرة» ... 250 ألف أونصة من الذهب والفضة🇸🇦 #معادن https://t.co/biKioKP212

وتصل طاقة المشروع الانتاجية 250 ألف أونصة من الذهب والفضة سنوياً ويأتي في إطار خطة المملكة العربية السعودية وهي أكبر اقتصاد في المنطقة لتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030 الحكومية التي تهدف لجعل قطاع التعدين أحد ركائز الاقتصاد السعودي.

وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر في البيان خلال زيارة له للمنجم، الأربعاء، إلى الدراسات التي قدرت حجم المعادن في المملكة بحوالي 5 تريليونات ريال.

ووفقاً لبيان سابق لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) وهي الشركة المشغلة للمشروع يعد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته ما يقارب 880 مليون دولار أو 3.3 مليار ريال أكبر منجم ذهب للشركة اذ سيعالج قرابة أربعة ملايين طن سنوياً من الخامات الحرارية الموجودة في الرواسب المعدنية.

وتدير شركة معادن ستة مناجم للذهب وهي منجم الدويحي ومهد الذهب والأمار وبلغة والصخيبرات والسوق كلها غرب المملكة في منطقة الدرع العربي الغني بالمعادن.