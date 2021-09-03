الإمارات ترسل طائرة مساعدات عاجلة لأفغانستان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإمارات، الجمعة، إرسال طائرة مساعدات عاجلة تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى أفغانستان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن ذلك يأتي "في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن".

وأكدت الوكالة على أن ذلك يأتي أيضا "بإطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم كامل الدعم للشعب الأفغاني الشقيق في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم، وترسيخا لنهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتزاما بنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتسامح وخدمة الإنسان".

وذكرت الوكالة في تقريرها: "لم يقتصر الدعم الإماراتي في الوقت الراهن على إرسال المساعدات الانسانية فقط، فمنذ أيام وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، استضافت دولة الإمارات آلاف العائلات الأفغانية ووفرت لهم الرعاية في المجتمع مؤقتاً، إضافة إلى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة".