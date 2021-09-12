الإمارات تخصص 6.5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وتمنح حوافز لمواطنيها

ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين .. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ ٢٤ مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب ٧٥ ألف مواطن .. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين .. https://t.co/Tw31Wn54L9

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خصصت الإمارات 6.5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص الإماراتي في اطار الحزمة الثانية من برنامجها الاستثماري "مشاريع الخمسين"، وفقاً لتغريدة لرئيس مجلس الوزراء الإماراتي.

وسيستفيد 75 ألف مواطن إماراتي من هذه الخطوة.

"لدينا اليوم مستهدفات واضحة ومدعومة لنسب المواطنين في القطاع الخاص... المستقبل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والخاص شريكان في الوطن وشريكان في المسيرة وشريكان في المستقبل والخمسون الجديدة أجمل وأفضل بإذن الله،" بحسب ما قاله حاكم دبي محمد بن راشد.

وأضاف انَ هذا الدعم يشمل حوافز أخرى مثل "دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد" من دون أن يعطي تفاصيل عن هذا الصندوق.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن مشاريع الخمسين الأسبوع الماضي حيث تستهدف جذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار على تسع سنوات تزامناً مع مرور 50 عاما تقريبا على تأسيس الدولة في ديسمبر/كانون أول من عام 1971.