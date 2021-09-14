دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مصر مطلع أيلول/سبتمبر عقدًا بقيمة 4.45 مليار دولار مع شركة "سيمنس للنقل" الألمانية التي تقود تحالفاً لبناء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ضمن خطة الدولة لتطوير موانئها. وقالت وزارة النقل، في بيان في صفحتها عبر فيسبوك، إن العقد يشمل تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عامًا للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد على طول 660 كيلومترًا.

وستنفذ العقد الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية، وتحالف بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، يضم كلا من شركة "المقاولون العرب" و"أوراسكوم للإنشاءات" المصريتين.

سيربط الخط الأول مدينة العين السخنة، وهي ميناء رئيسي في البحر الأحمر، بمدينة مطروح، التي تقع على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالإسكندرية ومحطات مجاورة.

ويعد المشروع داعماً للنمو الاقتصادي في مصر، حيث من المتوقع أن يساهم في بنائه أكثر من 15 ألف شخص. وسيوفر فرص عمل أخرى في صيانة القطارات والبنية التحتية. وسيستحدث ما يقارب 3800 فرصة عمل غير مباشرة.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه تظهر أهم خصائص وميزات المشروع.