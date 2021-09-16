"طيران الإمارات" تسعى لتوظيف 3500 شخص في أطقم طائرات وعمليات الشركة

اقتصاد
نشر
دقيقة قراءة
طيران الإمارات - مطار دبي
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة طيران الإمارات حملة توظيف عالمية لـ3 آلاف من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار ينضمون إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتوفر الحملة فرصًا توظيفية لمن لديهم القدرة على التواصل مع الناس وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية.

ويمكن التقديم لوظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على الموقع www.emiratesgroupcareers.com حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.

واستدعت الشركة طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين ممن توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير للرحلات الجوية عالميًا في العام الماضي.

وقالت "طيران الإمارات" إنها تسير حاليًا رحلات إلى أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.