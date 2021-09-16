دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة طيران الإمارات حملة توظيف عالمية لـ3 آلاف من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار ينضمون إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتوفر الحملة فرصًا توظيفية لمن لديهم القدرة على التواصل مع الناس وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية.

ويمكن التقديم لوظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على الموقع www.emiratesgroupcareers.com حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم.

To support our planned ramp-up of operations, we’re recruiting 3,000 cabin crew and 500 airport services employees to join our Dubai hub. To find out more about the roles and to submit your application, visit: https://t.co/32H64nn3oQ #FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/4A4MptgbKk

واستدعت الشركة طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين ممن توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير للرحلات الجوية عالميًا في العام الماضي.

وقالت "طيران الإمارات" إنها تسير حاليًا رحلات إلى أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها A380 إلى الخدمة.