ثنائي بمصر يطلقان خدمة تاكسي للحيوانات الأليفة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استغل ثنائي في مصر حبهما للحيوانات الأليفة عبر إطلاق سيارة أجرة خاصة لتوصيلها من مكان لآخر.

واجه الثنائي المصري بهاء الدين مجدي صالح، وزوجته هبةرالله عادل سليمان، الكثير من العقبات عندما أتى الأمر لأساسيات الاعتناء بكلبيهما الأليفين لدى إقامتها في الكويت.

وشكّلت مهام بسيطة، مثل الذهاب للطبيب البيطري، تحدياً بالنسبة لهما، وخصوصاً بسبب عدم امتلاكهما سيارة.

ولدى عودتهما إلى مصر في منتصف عام 2020، عانى الثنائي من التحدي ذاته، ما شجعهما على تحويل السيارة التي امتلكاها في مصر، لإطلاق "Aleefcom Paxi"، وهي خدمة معنية بنقل الحيوانات الأليفة.

مشروع انطلق بظل جائحة عالمية

استغل ثنائي في مصر حبهما للحيوانات عن طريق إطلاق سيارة أجرة خاصة للحيوانات الأليفة. Credit: Aleefcom Paxi

وأدى تأثير جائحة "كوفيد-19" على مختلف القطاعات، ومنها مجال المطاعم الذي عمل فيه صالح، إلى جعله بدرس فكرة إطلاق سيارة أجرة للحيوانات الأليفة، وذلك بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وكانت فكرة تواجد الثنائي مع الحيوانات الأليفة جانباً جذاباً أيضاً على حد قولهما، وخصوصاً لعدم تمكنهما من تربية الكلاب حالياً في مصر، كما كانا يفعلان في الكويت.

أطلق الثنائي بهاء الدين مجدي صالح، وزوجته هبةالله عادل سليمان، خدمة "Aleefcom Paxi" في نهاية عام 2020. Credit: Aleefcom Paxi

وأشارت سليمان إلى أنها أدركت أن الخدمة ستسمح لهما بتحقيق شغفهما، ما حفزّ الثنائي على إطلاقها بشكل رسمي في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.

يُقدم الثنائي خدمة "Aleefcom Paxi" في العاصمة المصرية القاهرة، والمناطق القريبة منها. Credit: Aleefcom Paxi

وأوضح سليمان أنه قبل إطلاق الخدمة، أجرى الثنائي استطلاعاً أظهر ردود فعل إيجابية شجعتهما على المضي قدماً بفكرتهما، والتي وصفها الأشخاص بأنها "فكرة من خارج الصندوق".

ولا تتمحور الخدمة حول نقل الحيوانات الأليفة فقط، بل الاعتناء بها أيضاً.

تلقت الخدمة ردود فعل إيجابية. Credit: Aleefcom Paxi

وعلى خلاف الخدمات التي تنقل الحيوانات في أقفاص تكون موضوعة خلف الشاحنات على سبيل المثال، قالت سليمان: "لدينا شخص يقود السيارة، وشخص آخر يعتني بالحيوان الأليف".

ويصعب على المرء تلبية احتياجات الحيوانات الأليفة في مصر عند عدم توفر سيارة لديه، ومع أن الأمر قد يكون ممكناً وسهلاً عندما يرتبط بالقطط الموضوعة في الأقفاص المخصصة لها، إلا أن العديد من الأشخاص يتردّدون بشأن وضع حيوانات أخرى في سياراتهم، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالكلاب الكبيرة والمفرطة النشاط على سبيل المثال.

ويصاحب الثنائي أيضاً الحيوانات الأليفة إلى مواعيد طبية عند طبيب بيطري، أو إلى الجهات المخصصة للتدريب، في حال انشغال أصحابها.

تستقبل خدمة "Aleefcom Paxi" مختلف الحيوانات الأليفة. Credit: Aleefcom Paxi

وأشار صالح إلى أنه بحكم عيشهما في القاهرة، فإن خدمة الثنائي تتوفر في المدينة، والمناطق القريبة، مثل الإسكندرية، والمنيا، والشرقية، والمنصورة.

ولا تستقبل سيارة الأجرة الخاصة بهما الكلاب والقطط فقط، إذ أنها تستطيع احتضان الزواحف أيضاً، مثل الثعابين، والإغوانا، إلى جانب الصيصان.

وأكّدت سليمان أنها وزوجها يحبان جميع أنواع الحيوانات الأليفة، آملة بأن يتمكن الثنائي من تطوير "Aleefcom Paxi" بطرق متعددة في المستقبل، ومنها توفير الخدمة في كل مكان، تماماً مثل شركتي "أوبر"، و"كريم"، وإنشاء تطبيق لتسهيل عملية الحجز للعملاء.