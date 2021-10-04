عبر تويتر.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب يؤكدون وجود عطل في تطبيقاتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة فيسبوك، الاثنين، عبر حسابها على تويتر، وجود عطل في تطبيقاتها ومنتجاتها، وهو ما أكده أيضا "إنستغرام" و"واتساب" التابعان لشركة فيسبوك، عبر حسابيهما على تويتر.

وقال حساب فيسبوك على تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وقال حساب واتساب: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن".

وقال حساب إنستغرام: "يواجه إنستغرام بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي، وقد تواجه مشكلات في استخدامه. تحمل معنا، نحن نعمل على حل ذلك".

ورصد موقع "Down Detector"، الذي يتتبع أعطال المواقع على الإنترنت، عشرات آلاف التقارير عن أعطال في منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

ولم يتضح على الفور سبب العطل الذي أثر على المنصات الثلاثة، وطلبت شبكة CNN تعليقا من المتحدث باسم شركة فيسبوك لكن دون رد بعد.