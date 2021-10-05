السعودية تسجل أعلى رقم بتاريخها في الصادرات غير النفطية.. إليكم قيمتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حققت المملكة العربية السعودية أعلى رقم في تاريخها فيما يتعلق بحجم الصادرات غير النفطية في العام الممتد بين يونيو 2020 حتى يونيو 2021.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الإعلام السعودي المكلّف، ماجد القصبي، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، حيث أعلن "تحقيق الصادرات غير النفطية بفضل الله أعلى رقم في تاريخها وهو 255 ملياراً للفترة من يونيو 2020 حتى يونيو 2021 وهو ترجمة عملية واقعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأشار القصبي أيضا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى "إعلان منظمة الصحة العالمية تحقيق المملكة المرتبة الـ 10 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي"، منوهًا "بما حققته المملكة من إنجاز فريد على مستوى العالم بتحقيقها للمركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في مؤشر النهضة الرقمية".

ولفت وزير الإعلام السعودي المكلف إلى "افتتاح جناح المملكة في معرض اكسبو دبي 2020 الذي حاز على 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، مما يعكس حقيقة التحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة".