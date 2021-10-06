نشر الأربعاء ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الطاقة الأردنية الأربعاء الاتفاق على تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا بعد أسابيع على اتفاق مماثل شمل مصر لإمداد لبنان بالغاز.

واستضافت الوزارة اجتماعاً في عمان ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن وسوريا ولبنان لبحث خطة العمل والجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، بحسب بيان للوزراة على حسابها في تويتر.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي: "اجتماع عمان هدفه إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسوريا ولبنان لمساعدة الاخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية."

حضر الاجتماع كل من زواتي ووزير الطاقة اللبناني وليد فياض ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل.