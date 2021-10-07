مصر توقع تسهيلات بقيمة 2 مليار دولار لتمويل احتياجاتها المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مصر تسهيلات بقيمة 2 مليار دولار لتمويل احتياجاتها المالية التي تشمل مشاريعها الصديقة للبيئة أو ما يعرف بـ"الخضراء."

وقالت وزارة المالية في بيان إن التوقيع شمل تسهيلات تمويلية لأجل تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتسهيلات أخرى متوافقة مع الشريعة الاسلامية.

ستُسخدم شريحة من الـESG في تمويل المشاريع الخضراء أمّا شريحة التمويل الإسلامي فستمول الميزانية العامة، بحسب البيان.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة "الظبي كابيتال لـ CNN بالعربية:"هي تسهيلات حكومية ائتمانية ليست صكوك او سندات خضراء."

وأضاف: "واضح انه في عملية تسارع اليوم لمحاولة فتح خطوط ائتمان او اقتراض عن طريق اصدار سندات او صكوك في الفترة الحالية قبل نهاية العام مع التوقع بعمليات ال "Tapering" التي سيقوم بها الفيدرالي الأمريكي من حيث البدء بتخفيض شراء السندات مما سيكون له أثر ربما على ارتفاع اسعار الكوبونات التي يجب دفعها لاصدار مثل هذه الخطوط."

وأشار الى أنه لعملية ايجاد زوايا في طرق الاقتراض دور ايجابي لجذب مستثمرين جدد. "الفريد في هذا الأمر أنها ESG ومتوافقة مع الشريعة وهي أداة استثمارية مطلوبة من نوع معين من المستثمرين ضمن خطوط ائتمان وليس ضمن برنامج سندات... بالتالي من ناحية الوقت هي أقصر بقليل من السندات."

تعتبر السندات الخضراء وخطوط الائتمان المتوافقة مع الـESG والصكوك حلولاً تمويلية. ويتمثل التزام مصر في الاستدامة في ترشيد استخدام المياه والاستثمار في الطاقة المتجددة مثلاً. والشركة السعودية للكهرباء هي من الشركات العربية التي أصدرت سندات خضراء.