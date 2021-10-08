عطل جديد في انستغرام.. وتعليق من فيسبوك عبر تويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبلغ مستخدمو موقع انستغرام، الجمعة، عن وجود صعوبات في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية.

وقالت شركة فيسبوك، المالكة لانستغرام، في حسابه عبر تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

وأضافت: "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

وقال حساب دعائي لانستغرام، في حسابه في تويتر: "نعلم أن بعضكم قد يواجه بعض المشكلات في استخدام انستغرام في الوقت الحالي. نحن آسفون للغاية ونعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه".

ويأتي العطل ضمن أسبوع من الأزمات لفيسبوك، حيث عانى نفسه وانستغرام وواتساب من أطول فترة انقطاع للخدمة منذ 13 عامًا، ودامت لأكثر من 6 ساعات.

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