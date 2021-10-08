موسك يعلن نقل مقر تسلا إلى تكساس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تسلا، عن نقل مقر شركته الرئيسي إلى أوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

ويقع مقر شركة السيارات الكهربائية حاليًا في بالو ألتو بكاليفورنيا وبالقرب من مقرها الأصلي في سان كارلوس وأول مصنع لها في فريمونت، وعقّب موسك على ذلك، الخميس، قائلا إن هناك "حدًا للمدى الذي يمكنك فيه التوسع في منطقة الخليج".

وأشار موسك إلى القدرة على تحمل تكاليف السكن والمسافات الطويلة التي يمكن أن تخلق عقبات أمام الموقع الحالي، لافتا إلى أن مصنع أوستن يقع على بعد خمس دقائق من المطار و15 دقيقة عن وسط المدينة.

ويشار إلى أن متوسط ​​سعر المنزل في موقع شركة تسلا الحالي في بالو ألتو يصل إلى 3.3 مليون دولار، وفقًا لموقع Realtor.com، في حين يبلغ متوسط ​​سعر المنزل في منطقة أوستن نحو 588 ألف دولار.