دبي تعلن عن مشاريع بـ 6.8 مليار دولار بين القطاعين العام والخاص

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نشر الأحد ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021

صورة لمتحف المستقبل في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة إمارة دبي، الأحد، عن محفظة متنوعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار).

جاء هذا الاعلان خلال مؤتمر نظمته دائرة المالية في حكومة دبي وأُقيم في إكسبو 2020 دبي.

وأظهر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في انفوغرافيك المشاريع المشتركة وشملت التطوير الحضري بقيمة 22.6 مليار درهم فيما بلغت مشاريع الطرق والنقل 2.4 مليار درهم والصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.

وتضم أجندة المؤتمر مسؤولين حكوميين وعدد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الاستثمار والمقاولات والاستشارات والبنية التحتية إلى جانب البنوك.

ومن بين المتحدثين سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة "موانئ دبي العالمية" وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وفي الشهر الماضي، أعلنت الإمارات عن استثمارات بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2030 في خطة تندرج ضمن "مشاريع الخمسين".

وأفادت في حينها أنها ستعقد قمة في الربع الأول من عام 2022 لجذب هذه الاستثمارات التي ستضم القطاع الخاص.