أبوظبي تشجع الشركات على ادراج أسهمها بإطلاق صندوق يفوق مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أطلقت حكومة أبوظبي صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على إدراج أسهمها في بورصة أبوظبي، في خطوة تشير إلى تسارع حركة الطروحات الأولية في دول الخليج.

ويسعى الصندوق إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات وصفها بالواعدة من القطاع الخاص سنوياً "ما يسهم في تعزيز المكانة الريادية لسوق أبو ظبي للأوراق المالية،" وفقاً لبيان نشره مكتب أبو ظبي الاعلامي.

بتوجيهات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، أطلق خالد بن محمد بن زايد صندوق أبوظبي للاكتتابات بقيمة 5 مليارات درهم، لتشجيع ودعم شركات القطاع الخاص على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. https://t.co/YIoH6aCRVK

وتقوم دول الخليج الغنية بالنفط بإصلاحات هيكلية لاقتصادها بهدف تنويع مصادر الدخل لتخفف الاعتماد على البترول تماشياً مع توجه العالم للانتقال إلى طاقة أقل ضرراً للبيئة.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة "الظبي كابيتال" إن جذب هذه الشركات ومساعدتها على الادراج تعطي مصداقية لها بما أن الحكومة ستصبح مساهم فيها عن طريق الصندوق مما سيشجع الآخرين على الاستثمار فيها.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً مؤخراً عن مستويات دُنيا شهدتها العام الماضي جراء جائحة كورونا.

وأشار المحلل المالي ناصر السعيدي لـ"CNN" إلى أن تحسن أسعار البترول عامل مهم في زيادة الطروحات الأولية ولكن السبب الأهم بالنسبة إليه هو الخصخصة وتوجه دول الخليج إلى تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

"هناك نقطتان مهمتان تشجعان على الطروحات الأولية وهي الخصخصة وهذا هو الوقت الملائم للقيام بذلك فدول الخليج تملك السيولة وتتجه نحو طرح شركات مربحة في قطاعات لم تكن متاحة أمام المستثمرين من قبل ما يفسر طرح أكوا باور وأدنوك للحفر."

وأضاف أنّ النقطة الأهم هي الحاجة إلى تخفيف مخاطر متعلقة بأن يصبح الوقود الأحفوري من الإصول غير القابلة للاستغلال في المستقبل."

"أتوقع أن تتسارع هذه الوتيرة وأن تنفتح أسواق الأسهم الخليجية بشكل أكبر بما في ذلك السعودية والكويت فتنوع الأسهم يجذب قاعدة أكبر من المستثمرين."

وضمن طرح أسهمها للإكتتاب العام، حددت شركة الأسمدة "فرتيجلوب" التابعة لـ "أدنوك" و"أو سي آي" الأربعاء نطاق سعر السهم بين 2.45 و 2.65 درهم،لتحظى الشركة بقيمة سوقية تتراوح بين 20.2 و 22 مليار درهم.

وأدرجت الشركة السعودية للمياه والطاقة أكوا باور أسهمها في سوق الأسهم السعودية في أكبر طرح عام أولي بعد إدراج عملاق النفط السعودي أرامكو في العام 2019.

كما أدرجت أدنوك للحفر أسهمها في بورصة أبوظبي مطلع هذا الشهر.