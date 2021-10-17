نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اتفاقية استثمار سعودي-أردني مشترك، لتأسيس شركة طيران فلاي عقبة (Fly Aqaba) برأسمال يبلغ 20 مليون دولار، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، الأحد.

وقال رئيس مجلس المفوضين في السلطة، نيف بخيت، إن الشركة التي ستتخذ من العقبة مقرًا لها ستنظم رحلات إلى العاصمة عمان ودول أوروبية وعربية وخليجية.

ومن شأن هذا الاستثمار أن يزيد من حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار منافسة، بحسب ما صرح به بخيت.

وفيما لم يذكر البيان تاريخ انطلاق الرحلات، قال إنه سيجري تشغيل طائرتين لـ"فلاي العقبة" في المرحلة الأولى، وستعمل على تسهيل وصول السائحين إلى الأردن بشكل عام ومنطقة المثلث الذهبي بشكل خاص.

وتملك شركة تطوير العقبة 20% من "فلاي عقبة"، وفقاً للبيان.

وتسعى دول الشرق الاوسط والخليج إلى تنويع مصادر الدخل عبر تنمية القطاع السياحي الذي تضرر جراء جائحة كورونا.

والشهر الماضي وقعت "مجموعة موانئ أبوظبي" الإماراتية قد وقعت على اتفاقية مبدئية مع "شركة تطوير العقبة" لإنشاء محطة سفن سياحية في العقبة.