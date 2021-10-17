اجتماع اقتصادي بين الإمارات وتركيا على هامش معرض إكسبو

نشر الأحد ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بحثت الامارات العربية المتحدة وتركيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في اجتماع ضم وفداً تجارياً على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وحضر من الجانب الإماراتي وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، بالإضافة الى مسؤولين حكوميين وشركات من البلدين مثلتها شخصيات مثل رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، حسين سجواني، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي.

وناقش البلدان خطط تنويع الفرص الاقتصادية والتحديات "وإمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري"، لا سيما مشاريع الخمسين التي أطلقتها الإمارات مؤخراً وما تشكله من فرص استثمارية أمام المستثمرين، بحسب البيان.

وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 21% خلال العام 2020، حيث بلغ نحو 8.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.3 مليار دولار عام 2019.

وتشهد الإمارات اجتماعات مماثلة مع الدول المشاركة في إكسبو دبي 2020.