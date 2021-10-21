دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--استحوذت خمس شركات ناشئة في السعودية والامارات ومصر على نحو 40% من كامل استثمارات المنطقة العربية في المجال الرقمي في التسعة أشهر الاولى من العام الحالي.

وقالت رشا غملوش، وهي مؤسسة شركة "الموجز الرقمي" التي تُعنى بتجميع أخبار عن الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية وتراقب الاستثمارات فيها، لـCNN بالعربية إن "من أصل 2.1 مليار دولار، توزعت 860 مليون دولار منها على 5 شركات في الإمارات والسعودية ومصر التي تعد أكبر 3 اقتصادات رقمية في المنطقة".

وأشارت إلى أن هذه الشركات هي: المطبخ السحابي كيتوبي Kitopi ومقره الإمارات، وتمارا وUnifonic السعوديتان، وHalanApp وSwviEgypt المصريتان.

وتوقعت غملوش أن ينمو قطاع التكنولوجيا المتصلة بالخدمات المؤسساتية التي لها علاقة بالقطاع المصرفي والتجارة مثلاً بسرعة بعد أن بلغ حجم الاستثمارات العام الماضي 640 مليون دولار أي أقل من التوقعات نتيجة جائحة كورونا.

وأشارت غملوش إلى أن تمويل الشركات الناشئة عامةً يأتي محلياً ومن المستثمرين الأجانب.

وفي نيسان/أبريل قامت شركة Checkout.com العالمية بالاستثمار في تطبيق تمارا السعودي فيما ساهم صندوق سنابل التابع لصندوق الاستثمارات العامة بتمويل Unifonic منصة اتصالات العملاء السعودية.

وقالت غملوش: "هناك اهتمام من الحكومات للاستثمار في الشركات الناشئة بالقطاع الرقمي الذي يدعم التحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية والخليج".

من جهته، قال عبد المجيد الصيخان الرئيس التنفيذي لتطبيق تمارا إنه أسس الشركة قبل الجائحة في سبتمبر/أيلول 2020 ولكنها تنمو بشكل كبير، واصفاً حجم السوق بالضخم.

تمارا هو تطبيق اشتر الآن وادفع لاحقاً. يعمل التطبيق في السعودية والإمارات والكويت وسيساعد الاستثمار الذي حصلت عليه الشركة من Checkout على تسريع توسّعها في جميع دول الخليج بنهاية العام.

وقال الصيخان لـCNN بالعربية: "الفكرة هي عندما يشتري العميل بضاعة مثلا بـ600 ريال بدلاً من أن يدفع 600 ريال مرة واحدة يدفع 200 اليوم و200 بعد 30 يوما و200 بعد 60 يوما... الهدف من هذا التطبيق القيمة المضافة وتسهيل عملية الدفع".

وتابع: "ليس لدينا فوائد وحولنا التكلفة من العميل الى المتجر فمثلاًُ المتجر يدفع لنا من قيمة التذكرة".

وعن توظيف الشباب قالت غملوش إنه صحيح أن الرقمنة موجودة لكن هي بحاجة إلى كوادر عمل كبيرة لتحقق أهدافها.

وأضافت: "العام الماضي كان فريق تمارا مؤلفاً من أقل من 20 شخصا، اليوم لديهم أكثر من 100 موظف. هناك نمو هائل في القطاع ويوجد فرصة لخلق وظائف كثيرة. لا نستطيع أن نقول إنه قطاع رقمي بل اقتصاد كامل يتطور مع التكنولوجيا وهو أصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد بشكل عام".