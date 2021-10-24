نشر الأحد ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت البحرين، الأحد، أنها تسعى إلى تحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، لتصبح ثالث دولة خليجية تعلن عن هذه الخطوة لمواجهة التغير المناخي.

ولم تذكر البحرين، في بيان نُشر عبر وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، تفاصيل ما دار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، السبت، أن السعودية تسعى للوصول إلى "الحياد الصفري" في الانبعاثات بحلول 2060، لتصبح ثاني دولة خليجية مصدرة للنفط بعد الإمارات تقوم بهذه الخطوة.

وحدّدت الإمارات مطلع هذا الشهر تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.