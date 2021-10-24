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نشر الأحد ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2021

صورة أرشيفية لنساء سعوديات يعملن في سوبرماركت في مدينة جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت المملكة العربية السعودية توطين مهن التسويق وتلك المرتبطة بالأعمال الإدارية المساندة، بحسب تغريدة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، الأحد.

وقال الراجحي إن القرار يأتي "لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني".

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وأكبر دولة مصدرة للنفط، إلى خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030، ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.

وألغت السعودية وظائف كان يشغلها الوافدون الأجانب في السابق لكبح البطالة، وفتحت المجال أمام عمل المرأة السعودية بشكل أكبر عن العقود الماضية.

وشهد معدل البطالة في السعودية تراجعًا إلى 11.3% في الربع الثاني من العام الحالي، وفق تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.