دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا مجلس التنفيذيين اللبنانيين إلى استقالة أو إقالة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عقب التصريحات المتداولة له والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

المجلس وهو جمعية معظم أعضائها من المقيمين في السعودية ويضم 150 شخصية من بين رجال أعمال ومدراء تنفيذيين موجودين في العالم ولكن الجزء الأكبر في الخليج، حيث قال ربيع الأمين أمين العام للمجلس بتصريح لـCNN بالعربية إن "حوالى 200 ألف لبناني هو عدد القاطنين اللبنانيين في السعودية حاليا".

وقال المجلس في بيانه: "في الوقت الذي فشلت الحكومة اللبنانية الجديدة في مقاربة العلاقات اللبنانية الخليجية بشكل ايجابي طالعتنا المواقف التي اطلقها وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي في برنامج تلفزيوني عبر فيها عن اراء شخصية ومنحازة لم تلقى قبولا حتى من المشاركين في البرنامج وادت الى نزع ثقة الشباب العربي منه في نهاية البرنامج، وأثارت هذه المواقف ردود مستنكرة من الجمهورين العربي واللبناني كأن لا يكفي لبنان واللبنانيين المصائب والنوائب التي حلت بهم حتى يأتي مسؤول في الحكومة بكلام لا مسؤول يعرض ما تبقى من خيوط علاقات لبنان مع محيطه العربي لانقطاع".

وأضاف البيان: "مواقف قرداحي وإن كانت قبل توليه وزارة الاعلام فلا تعفيه من مسؤوليتها فكيف لوزير ’تقني‘ يتبنى وجهات نظر منحازة الى جهة ضد جهة؟ وكيف لوزير يدعم فكرة الانقلاب العسكري يعين في حكومة مدنية؟".

التصريح الذي أدلى به قرداحي في برنامج #برلمان_شعب 👇🏼 https://t.co/eI77Mws0Fy

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لتصريحات قرداحي، في حين رد الأخير ببيان أوضح فيه 5 نقاط، قائلا: "أولًا، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي.. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي.. ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وأضاف: "ثالثاً، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام.. رابعاً، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما ..خامساً، عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات.."