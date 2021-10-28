سابك السعودية تحقق صافي ربح بـ5.59 مليار ريال في الربع الثالث

نشر الخميس ، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى 5.59 مليار ريال (1.49 مليار دولار) في الربع الثالث من العام مقارنة بـ1.09 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت مبيعات الشركة ارتفاعاً بنسبة 50% تقريباً إلى 43.7 مليار ريال. وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح الصافية خلال الربع الحالي إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات، وفقاً لبيان نشرته الشركة على موقع سوق الأسهم السعودي تداول.

وتعتبر سابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم. وأكملت شركة أرامكو الاستحواذ 70% من شركة سابك العام الماضي في إطار توسيع أنشطتها في القطاع الصناعي.

وأثرت جائحة كورونا العالم الماضي على الطلب على البتروكيماويات.