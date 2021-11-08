موسك يقترح بيع أسهم في تسلا و58% من مشاركي الاستفتاء يقولون نعم

نيويورك، الولايات المتحدة، (CNN)-صوت 58% من المشاركين في استفتاء أطلقه ايلون موسك بنعم لبيع 10% من الأسهم التي يملكها الملياردير الأمريكي في شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وكان موسك قد أطلق استفتاء على حسابه في تويتر السبت سأل فيه 62.8 مليون متابع عما اذا توجب عليه بيع 10% من 170.5 مليون سهم يمتلكها في تسلا. وشارك في الاستفتاء أكثر من 3.5 مليون شخص.

وقال موسك لمتابعيه "ملاحظة. أنا لا احصل على راتب نقدي او مكافأة من أي مكان، لدي الأسهم فقط. وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم."

وأوضح موسك انه سيلتزم بنتائج الاستفتاء مهما كانت ولكنه لم يعلن عن الخطوة التالية التي سيقوم بها. يمتلك موسك 80% من أسهم تسلا.

وكان موسك قد اقترح بيع أسهم تسلا "فوراً" الأسبوع الماضي في رده على برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأن 6 مليارات دولار ستحل أزمة الجوع في العالم.

وأعلن برنامج الغذاء العالمي على لسان مديره ديفيد بيزلي في مقابلة مع الـCNN بأن قلة من كبار الاغنياء في العالم قد يستطيعون المساعدة على حل ازمة الجوع في العالم فقط بجزء يسير من صافي ثروتهم.

وقال بيزلي في المقابلة، مسمياً أغنى رجلين في العالم جيف بيزوس وايلون موسك إن 6 مليارات دولار كفيلة بمساعدة 42 مليون شخص يواجهون خطر الموت.