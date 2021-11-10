القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت مجموعة فودافون العالمية عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55٪ في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم"، وهي الشركة التابعة لها في جنوب إفريقيا. تسهم هذه الصفقة في تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التي تعمل بها فودافون في أفريقيا، وتعظم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالي.

وتعود هذه الصفقة بالفائدة على جميع الأطراف (فودافون العالمية وفوداكوم وفودافون مصر) حيث تتيح الصفقة لفودافون تنظيم إدارة العمليات في قارة إفريقيا وإعطاء اولوية للأسواق الناشئة والتي لاتزال تتمتع بالنمو والجاذبة للاستثمار.

وتمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة لفودافون مصر للاستفادة من خدمات الشمول المالي وتنوعها وتبادل الخبرات مع الأسواق الإفريقية في مجال الحلول التكنولوجية وإنترنت الأشياء، حيث تمثل فودافون مصر واحدة من أكبر الأسواق لفودافون العالمية في إفريقيا وتحتل مركزا رياديا في مجال تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يتيح لها الفرصة ان تصبح مركزا للتميز في مجال الخدمات الرقمية والشمول المالي.

وقد حصلت مجموعة فودافون العالمية على التزام مجموعة فوداكوم باتفاق المساهمين الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات، وتعتبر الصفقة قيد الموافقات الرقابية والقانونية من قبل الجهات المعنية في كلاً من مصر وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع الانتهاء من عملية لإتمام نقل الملكية بحلول 31 مارس 2022.