باستطلاع في السعودية.. ما هي المهن الأكثر موثوقية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—مؤشر "الجدارة بالثقة" العالمي الصادر عن شركة "IPSOS" المتخصصة بأبحاث السوق، الذي يوضح مستوى الثقة الممنوح للعديد من المهنيين. ويركز التقرير على 28 سوقًا حول العالم، صنفت الأطباء بمتوسط بلغت نسبته 64٪ على أنهم جديرون بالثقة، ويليهم العلماء بنسبة 61٪ والمعلمون بنسبة 55٪.

أجريت نتائج استطلاع “IPSOS” عبر الإنترنت ما بين فترة 23 أبريل و7 مايو 2021 في 28 دولة حول العالم، ليضم الاستطلاع دولة عربية واحدة وهي السعودية. وبناء على النتائج توضح بأن نسبة الثقة في الأطباء في السعودية تصدت المركز الأول ضمن القائمة بنسبة وصلت %67، ليليها تصنيف المعلمين بنسبة ثقة وصلت إلى %65 ثم العلماء بنسبة وصلت %63.

يشمل الاستطلاع دول أخرى وهي الأرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والمجر، والهند، وإيطاليا، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، وهولندا، وبيرو، وبولندا، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، وأمريكا.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف المهن الأكثر ثقة في السعودية بحسب مؤشر القة العالمي التابع لاستطلاع