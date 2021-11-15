كيف تتعامل مع مديرك في المحادثات الصعبة بظل كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد معظم الموظفين أن التعامل مع زملائهم في العمل أكثر سهولة من التعامل والتحدث إلى المدير المسؤول، خاصة مع التواصل عن بعد في ظل جائحة كورونا. لذا، إذا طلب الشخص المسؤول عنك التواصل معك بشأن مشكلة ما، يجب عليك فعل ذلك بذكاء وحكمة.

الاعتراف بالحاجة للمساعدة يمكن أن يكون محرجًا، خاصة أمام رئيسك في العمل. فأنت لا تريد أن تبدو غير منتج أو غير فعال.

وبينما يجب على المديرين التحقق بانتظام من أعضاء فريقهم، لا يمكننا أن نتوقع منهم قراءة أفكارنا.

التواصل المفتوح أمر بالغ الأهمية للنجاح في مكان العمل، لكن كيف تبدأ بذلك؟

إذا كنت تواجه صعوبة في العمل من المنزل، لا تقترب من رئيسك وتقول له: "أنا أعاني"، إنما يجب عليك تحديد المشكلة التي تحتاج إلى معالجة.

إليك عبارة واحدة اقترحها أحد الخبراء عند طلب المساعدة: "لكي أكون أكثر إنتاجية، أحتاج ...".

تشعر بالقلق من أن العمل من المنزل قد يعرقل حياتك المهنية

إذا عاد زملاؤك إلى المكتب وما زلت تعمل من المنزل، فقد تقلق كونك بعيدًا عن الأنظار مما يعني أيضًا أنك بعيد عن تفكيرهم.

حذر أحد الخبراء من أن ذلك صحيح إلى حد ما.

حدد كيف يحب رئيسك التواصل بشكل أفضل وقم بعمل الشيء المناسب لذلك. بالنسبة للبعض، ستكون رسائل البريد الإلكتروني اليومية مع تحديثات حول التقدم وخطط اليوم كافية، بينما يفضل رؤساء آخرون محادثات الفيديو الأسبوعية.

يمكنك أيضًا استخدام العمل عن بُعد لصالحك. على سبيل المثال، قد يعني العمل من المنزل أنه يمكنك العمل في الدوام اللاحق، وتكون الجسر بين المكاتب المتعددة حول العالم.

تشعر بالقلق بشأن العودة إلى مقر العمل

إذا كنت قلقًا من فكرة العودة إلى المكتب، فأنت لست وحدك. أوصى الخبراء بأن تكون صريحًا بشأن مخاوفك.

قدم حلولًا قد تناسبك، مثل غرفة مكتب مغلقة، أو بدء العمل بوقت مبكر، أو مكتب في موقع أكثر عزلة.

تشعر بالإرهاق

بالنسبة للعديد من الآباء، كانت هذه الأيام بمثابة اختبار كبير لكيفية الاستمرار في العمل وتقديم الرعاية في المنزل.

إن تلبية متطلبات العمل بدوام كامل ورعاية الأطفال والتعليم لن تكون مستدامة بالنسبة للكثيرين. عند التواصل مع رئيسك في العمل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه العمل بدون خيارات موثوقة لرعاية الأطفال، ركز على تقديم الحلول ولكن أيضًا تحلى بالشفافية.

حدد ما يمكن أن يتوقعه منك من خلال إعطاء أطر زمنية واضحة للوقت الذي ستكون فيه متاحًا أو غير متاح وحاول الالتزام بها قدر الإمكان حتى يكون الجميع على دراية ويمكنهم التخطيط وفقًا لذلك.

قد يكون من المفيد أيضًا التحقق من قسم الموارد البشرية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي خيارات للآباء العاملين.

تقدم بعض الشركات حلولًا مختلفة، مثل مشاركة الوظائف، والتي تتضمن تقسيم وظيفة بدوام كامل أو الانتقال إلى عمل بدوام جزئي أو تقديم المزيد من الإجازات.