تصريح لوزير الطاقة السعودي من الإمارات واستضافتها "أديبك" يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان حول مجموعة "أوبك" والجهود التي تبذلها.

جاء ذلك في كلمة للوزير السعودي بمؤتمر ومعرض "أديبك 2021" الدولي للطاقة الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية، أبوظبي، حيث أبرز نشطاء تصريحه عن الدولة المضيفة، حيث قال: "لا يمكنني التفكير في مكان آخر على كوكب الأرض اليوم يجب أن نحتفل به بتلاحم أوبك+ غير هذا الحدث (معرض أديبك) وهذه الدولة يقصد الامارات.. الخلاصة بأن العلاقة بين (السعودية والإمارات) أكبر وأعمق بكثير مما يفسّره البعض".

تصريح 👌🏻 لسمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول #أديبك2021 "الـ 23 دولة قامت بمسؤولية اتجاه الأسواق ، اروني اي مجموعة قامت بما قمنا به حتى البنوك المركزية ،نحن نتحدث عن الاستقرار ،الاستدامة ،القدرة على التنبؤ ، و الشفافية" #OOTT #ADIPEC2021 https://t.co/9MhhyPvAgn

حول الدول الأعضاء قائلا تناقل نشطاء على لسان الأمير قوله: "الـ 23 دولة قامت بمسؤولية اتجاه الأسواق، اروني اي مجموعة قامت بما قمنا به حتى البنوك المركزية، نحن نتحدث عن الاستقرار، الاستدامة، القدرة على التنبؤ، والشفافية".

ويذكر أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية لفتت في تقرير إلى المؤتمر وأنه "يتضمن سلسلة من المؤتمرات التي تُقدم رؤى إستراتيجية وتقنية، بما في ذلك المؤتمر الإستراتيجي لأديبك 2021، الذي يضم أكثر من 1000 متحدث وخبير، بما فيهم 160 وزيرًا ومديرًا تنفيذيًا وصانع قرار، والذين سيشاركون في أكثر من 160 جلسة مؤتمر، حيث سيقوم قادة الصناعة العالمية من خلال سلسلة من اللجان الإستراتيجية ومقابلات القادة والعناوين الرئيسية بتقييم مشهد الطاقة المتطور، وتسليط الضوء على اتجاهات قطاع الطاقة الناشئة، واستكشاف أبرز موضوعات الصناعة وأهمها".