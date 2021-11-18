ما هي طريقة FIRE وكيف تحقق الاستقلال المالي للتقاعد مبكرا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو التقاعد في وقت مبكر وكأنه هدف مالي مستحيل، ولكن من الممكن القيام بذلك في ظل وجود خطة صحيحة.

الاستقلال المالي والتقاعد المبكر، (Financial Independence Retire Early)، الذي يُعرف اختصارا بـ "FIRE"، هو طريقة للعيش بأقل من إمكانياتك للحصول على الاستقلال المالي والأمان في أقرب وقت ممكن.

قالت دانييل آر هاريسون، مؤسسة ورئيسة شركة "هاريسون للتخطيط المالي"، إن العقلية الكامنة وراء هذه الحركة هي سعي المرء لعيش الحياة وفقًا لشروطه الخاصة، وقد يعني ذلك امتلاك الحرية المالية لتغيير الوظائف أو العمل بشكل أقل أو السفر حول العالم.

إذن ما الذي تتطلبه طريقة FIRE بالضبط؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

ما هي طريقة FIRE؟

يعتمد مفهوم FIRE على فكرة أن التقاعد يتحدد برقم مالي وليس حسب عمر الشخص. الأمر يرتكز على إبقاء النفقات منخفضة والمدخرات عالية. عادة ما يعني ذلك ادخار ما بين 50 إلى 75٪ من دخلك السنوي للتقاعد قبل سن 65 بفترة طويلة دون أي ديون.

قالت آنا ماري موك، وهي حاصلة على شهادة مخطط مالي ومستشار ثروة لشركة Highland Financial Advisors إن طريقة FIRE تتضمن تحولًا في المنظور فيما يتعلق بالمال والعمل، وتحديد أولويات ما هو أكثر أهمية لتوازنك بين العمل والحياة، واتخاذ قرارات لا تمليها الحاجة إلى كسب المال ولكن الهدف النهائي للحرية المالية.

يبدأ الأشخاص الذين يتطلعون إلى اتباع FIRE عادةً باختيار ما يسمى برقم FIRE، وهو مبلغ المال الذي تحتاج توفيره لتوليد دخل كافٍ لتغطية نفقاتك دون الحاجة إلى العمل.

لتحديد رقم FIRE الخاص بك، ابدأ بتحديد نفقاتك السنوية، باستثناء المدخرات والضرائب.

من هناك، احسب مقدار المدخرات التي ستحتاجها لتوليد هذا القدر الكبير من الدخل دون الحصول على راتب.

تشير إحدى القواعد الأساسية، المعروفة بقاعدة 4٪، إلى أن المتقاعدين يمكنهم بأمان سحب حوالي 4٪ من مدخراتهم سنويًا دون نفاد الأموال. هذا يعني أن توفير 25 ضعفًا من نفقاتك السنوية الحالية قد يستمر إلى أجل غير مسمى مع عمليات سحب سنوية منتظمة بنسبة 4٪.

على سبيل المثال، إذا كانت نفقاتك السنوية 50 ألف دولار، فستحتاج على الأقل إلى مليون و250 ألف دولار (50.000 × 25) كمدخرات عند التقاعد.

يمكنك أيضًا اتباع نهج أكثر تحفظًا من خلال توفير 28 إلى 33 ضعف نفقاتك الحالية، وأخذ 3 إلى 3.5٪ فقط من عمليات السحب.

يوفر البدء بالادخار في أقرب وقت ممكن العديد من المزايا، فقد يمنح أموالك مزيدًا من الوقت لتتراكم. ورغم أن التقاعد المبكر يتطلب تضحيات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالادخار والإنفاق، فإن الامتيازات يمكن أن تكون مجزية.

الوصول إلى الرقم السحري

يعتقد الكثير من الناس أنهم لا يكسبون ما يكفي ليتمكنوا من التقاعد مبكرًا. ولكن هناك عدة طرق للوصول إلى FIRE يمكن أن تساعدهم على التقاعد بشكل أسرع مما يعتقدون.

عند اتخاذ قرار التقاعد مبكرًا، يجب أن تتوقع إجراء بعض التغييرات المهمة في نمط الحياة. قد تكون هذه التغييرات كبيرة مثل زيادة تدفقات الدخل أو صغيرة مثل قص شعرك. يعود الأمر كله إما إلى تقليل المبلغ الذي تنفقه أو زيادة مقدار ما توفره، أو كليهما.

قالت هاريسون: "يحتاج أولئك الذين يتطلعون إلى التقاعد مبكرًا إلى توسيع الفجوة بين ما يكسبونه وما ينفقونه".

تتمثل إحدى أسرع الطرق للقيام بذلك في خفض النفقات بشكل كبير والعيش بأسلوب حياة أكثر اقتصادًا، وهذا ما يعرف بـ "Lean FIRE"، وهو يعني أن يكون لديك رقم مستهدف أقل وأن تعيش بشكل أكثر تواضعًا في فترة التقاعد.

تتضمن بعض الطرق لتحقيق " Fat FIRE"، كما هو معروف، بالتفاوض على راتب أعلى، العثور على وظيفة بأجر أعلى، تجميع المهارات المطلوبة، العمل في نشاط جانبي، أو امتلاك عقارات لإيجارها. سوف يختار أولئك الذين يتبعون Fat FIRE إما العمل في مهن ذات رواتب أعلى أو يستغرقون وقتًا أطول للوصول إلى هدف المدخرات الأكبر.

يمكن لبعض الأشخاص الذين يرغبون في التقاعد في وقت أقرب اتباع طريقة أخرى تسمى غالبًا " Barista FIRE"، بحيث يمكنهم إنهاء وظيفتهم بمجرد جمع ما يكفي من مدخرات التقاعد لتنمو في بضع سنوات أخرى دون الحاجة إلى إضافة أموال. ولكن بدلاً من التوقف عن العمل تمامًا، فهم يعملون في وظيفة بدوام جزئي، أو في وظيفة أقل ربحًا أو يقومون بمشاريع مستقلة من أجل تغطية نفقات المعيشة الأساسية، مع السماح لمدخرات التقاعد طويلة الأجل الخاصة بهم بالنمو.

هل طريقة FIRE مناسبة لي؟

شيء آخر يجب مراعاته هو كيف ستقضي وقتك دون ملء أيامك بوظيفة مدفوعة الأجر.

على سبيل المثال، هل ستمارس الهوايات أو تتطوع أو تسافر أكثر؟ قد تجد أن FIRE ليست كل ما تتمناه بدون وجود خطة.

قالت هاريسون: "من المهم لأي شخص يتقاعد أن يعرف ما الذي سيتقاعد من أجله. وهذا أكثر أهمية لمن يتطلعون إلى التقاعد مبكرًا. حدد ما الذي سيعطي لحياتك معنًى وهدفًا، حتى تجلب لك سنوات التقاعد السعادة".

