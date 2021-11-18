دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة ذكر فيها أن مجموعة MBC قدمت لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي مكافأة مالية تفوق المليون دولار كتعويض نهاية خدمة.

خطاب مزوّر مليء بالأخطاء الإدارية والمغالطات في التواريخ والأحداث والتفاصيل المُفبركة يَنتحل صفة "مجموعة MBC" بهدف الإساءة إليها https://t.co/2iwZZI5wdJ

مجموعة MBC ردت ببيان على الوثيقة المتداول بـ5 نقاط مؤكدة أن "خطاب مزوّر مليء بالأخطاء الإدارية والمغالطات في التواريخ والأحداث والتفاصيل المُفبركة يَنتحل صفة مجموعة MBC بهدف الإساءة إليها".

وعددت المجموعة في بيانها 5 نقاط تقدمها: "يحمل الخطاب توقيع علي الجابر بصفقته المدير التنفيذي للمجموعة، علما أن علي الجابر لم يشغل في يوم من الأيام هذا المنصب على الإطلاق، بل كان منصبه ولا زال مدير عام القنوات.."

وكان جورج قرداحي قد عقّب من جهته على الوثيقة ببيان على صفحته الرسمية بفيسبوك، ورد فيه: "أوضح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ان الجهات المتحاملة عليه منذ توليه الوزارة لجأت اليوم الى كذبة جديدة وهي كناية عن ورقة مزورة تحمل توقيع الاستاذ علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc وقال انه اسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة".

وأضافت في التدوينة: "أكد ان هذه المذكرة لا اساس لها من الصحة لسببين أساسيين: أولا؛ الاستاذ علي جابر لم يكن يعمل في الـmbc على ايامي وعندما تركت المحطة.. ثانياً، انا لم اكن موظفاً في الـmbc بل كنت اعمل وفقاً لعقود مرتبطة بالبرامج التي أقدمها، منذ العام 2002. لذلك لا يحق لي بتعويضات نهاية الخدمة".