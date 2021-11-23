إليكم 5 رسائل بتقرير حالة الأغذية والزراعة الصادر عن FAO

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجهت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "FAO" 7 رسائل فيما يتعلق بحالة الأغذية والزراعة 2021 وزيادة قدرة النظم الزراعة والغذائية على الصمود أمام الصدمات وحالات الإجهاد.

ومن بين الرسائل التي وجهها التقرير نستعرض لكم هذه الرسائل الخمس:

1- لابد للنظم الزراعية والغذائية من أن تصبح أكثر قدرة عل الصمود في وجه الصدمات وحالات الاجهاد المتنامية المتعددة المصادر، الفيزيائيـة البيولوجيـة والتغذيـة وسـبل العيـش لماليين الأشخاص. مـن المحافظـة علـى وظائفهـا وبمـا يكفل الأمن الغذائي ّ والاجتماعية والاقتصادية على حـد سـواء.

2- نظرا إلى تعقيد النظم الزراعية والغذائية بما في ذلك الإنتاج الأولي وسلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المحلية والأسر المعيشية -كونها تشرك عددا كبيرا من الجهات الفاعلة المرتبطة ببعضها البعض فإن أي صدمة في أي من عناصر النظم الغذائية والزراعية يمكن أن تنتشر بسرعة على امتداد النظم بأكملها.

3- ومن شأن هشاشة النظم الزراعية والغذائية أن تؤثر على عدد كبير من الأشخاص ويعجز بالفعل حاليا 3 مليارات نسمة عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي فيما يمكن أن يلحق بهم مليار شخص إضافي في حال أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث.

4- من أصل إمكانات الصمود المنفصلة الخمس التي يجب أن تتحلى بها النظم الغذائية للوقاية والاستباق والاستيعاب والتحول اعد القدرة على الاستيعاب حاسمة الأهمية لمواجهة الصدمات غير المتوقعة وهي تكمل إدارة المخاطر الناجمة عن الصدمات التي يمكن توقعها.

5- يتمثل العنصر الأساسي لبناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الاستيعاب في تنوع مصادر الأغذية (الإنتاج المحلي أو الواردات أو المخزونات القائمة) وتعدد الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المتكررة والمتينة والقدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي لجميع الأسر المعيشية لاسيما الأشد فقرا وضعفا منها.