سعر برميل النفط يتلقى ضربة الثلاثاء ويهوي لأدنى مستوى منذ 3 أشهر

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—هبط سعر برميل النفط في تداولات الثلاثاء إلى دون حاجر الـ65 دولارا للبرميل وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر متأثرا بمخاوف تأثر الطلب بسبب متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الجديد.

وهبط الخام الأمريكي بنسبة 7% في تداولات بعد الظهر لـ65.30 دولار بعد أن هبط دون الـ65 دولارا في التداولات المبكرة لأول مرة منذ أغسطس/ اب الماضي.

ويذكر أن عمليات البيع الكبيرة أدت إلى انخفاض سعر النفط بنسبة هائلة بلغت 23٪ في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط. في الآونة الأخيرة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، كان النفط الخام يحول حول سعر 85 دولارًا للبرميل.

ويفقد النفط قوته وسط مخاوف من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سيضر بالطلب على النفط من خلال التسبب في قلة عدد الأشخاص الذين يقودون سياراتهم ويطيرون ويتنقلون، في حين تجدر الإشارة إلى أن النفط الخام انخفض بنسبة 13٪ الجمعة، وهو أسوأ يوم له منذ أبريل 2020، ولم يسجل سوى انتعاش متواضع الاثنين.