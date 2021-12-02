أردوغان يأمر بتعيين وزير جديد للخزانة والمالية.. من هو نورالدين نباتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين نورالدين نباتي، وزير جديدا للخزانة والمالية خلفا للطفي ألوان، الذي قدم استقالته وقبلها الرئيس التركي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

ووفقا لتقرير الوكالة فإن نباتي "ولد بقضاء فيران شَهِرْ التابع لولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد، وذلك في 1 يناير/كانون ثان 1961 وحصل على ليسانس إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، ثم الماجستير في مجال العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية التابع للجامعة نفسها، أما درجة الدكتوراة فقد حصل عليها نباتي في مجال العلوم السياسية والإدارة العام من معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة ’قوجه إيلي‘ بولاية تحمل الاسم نفسه".

وقام نباتي وفقا للوكالة "بتدريس العلوم السياسية، والحياة السياسية التركية، والدولة وعلم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات المختلفة، وعمل لفترة في مجال المنسوجات، وكان عضوا في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركي (موسياد)، وبمجلس الانضباط في الغرفة التجارية بإسطنبول، كما أنه لا يزال عضوًا في المجلس الاستشاري الأعلى للموسياد، وفي مؤسسة ورابطة خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وجمعيات نشر العلم ، إنسار ، توغفا ، أوندر ، أوتيساف، ومثل تركيا في ملتقى القدس البرلماني الدولي".

وأشارت الوكالة التركية إلى أنه وفي المؤتمر الاعتيادي الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، "تم انتخاب نباتي عضوًا في لجنة اتخاذ القرار والإدارة للحزب، ثم عضوًا بمجلسه التنفيذي، كما شغل منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بالمقر العام للعدالة والتنمية، ثم نائب رئيس الحزب، وخلال الدورة التشريعية البرلمانية الـ24 تم انتخاب نباتي عن نائبًا برلمانيًا عن ولاية إسطنبول، وفي الدورة الـ25 انتخب نائبًا عن ولاية شانلي أورفا، كما أنه كان نائبًا لوزير الخزانة والمالية قبل تعيينه بالمنصب".

وذكرت الأناضول أن نباتي "يعرف الإنجليزية بشكل جيد، وقليلًا من العربية، ومتزوج وله من الأبناء 4".