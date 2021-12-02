صندوق النقد الدولي مُحذرًا: بعض الدول قد تواجه "انهيارًا اقتصاديًا"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذّر صندوق النقد الدولي من أن بعض الدول قد تواجه "انهيارًا اقتصاديًا" إذا لم توافق مجموعة العشرين على إعادة هيكلة الديون وتمديد تعليق المدفوعات.

ودعا صندوق النقد الدولي دائني مجموعة العشرين على بذل المزيد من الجهد لتخفيف عبء ديون البلدان منخفضة الدخل، بسبب أزمة كوفيد -19.

وفقًا لمدونة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ومديرة إدارة الاستراتيجية والسياسة والمراجعة، سييلا بازارباسيوغلو، التي نُشرت الخميس، فإن 60٪ من البلدان منخفضة الدخل مُعرضة بالفعل أو مُعرضة لخطر كبير من ضائقة الديون، مقارنة بـ 30٪ في عام 2015.

ستنتهي مبادرة G20 الحالية لتعليق خدمة الديون، التي سمحت للدول بتعليق مدفوعات خدمة الديون مؤقتًا، في نهاية عام 2021.

وقال صندوق النقد الدولي: "قد نشهد انهيارًا اقتصاديًا في بعض البلدان ما لم يكن دائنو مجموعة العشرين" لديهم الموافقة على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمة الديون أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة. ومن الأهمية بمكان أيضًا أن يقوم دائنو القطاع الخاص بتنفيذ تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة".