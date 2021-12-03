تركيا تحقق أعلى عائد صادرات بتاريخها في نوفمبر.. إليكم أكبر 3 مستوردين

نشر الجمعة ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحقيق بلاده أعلى عائدات بتاريخ البلاد خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بواقع 21 مليار و468 مليون دولار.

Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla %33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracatımız da 221 milyar dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz. 🇹🇷 https://t.co/jKP0Q1g32W

ونشر الرئيس التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هذه الأرقام التي أظهرت ارتفاع الصادرات في نوفمبر بواقع 33.44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان أردوغان أن "صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي (خلال عام).. حيث قال: "وصلت صادراتنا إلى 221 مليار دولار على أساس سنوي، سنعمل بجد أكبر وننتج أكثر ونحقق المزيد من النمو".

وذكر تقرير الوكالة أن "ألمانيا تصدرت قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا بنحو مليار و751 مليون دولار، تبعتها بريطانيا بمليار و478 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و365 مليون دولار".