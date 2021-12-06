بعد استطلاع من إيلون موسك على تويتر.. أسهم تسلا تتراجع بأكثر من 60 مليار دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أقدم إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية على بيع عدد هائل من الأسهم التي يملكها في الشركة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه وفي الوقت ذاته بات يملك 465 ألف سهم إضافية منذ بدء عمليات البيع.

يُظهر تحليل بالوثائق المقدمة أن موسك لا يتراجع عن ممتلكاته في تسلا رغم وعده بتنفيذ نتيجة استطلاع أرسله إلى متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الذين دعوه لبيع 10٪ من حصته، وحتى الآن باع الرئيس التنفيذي 10.1 مليون سهم أي نحو 7 ملايين سهم أقل من الهدف المحدد.

هذا لأن موسك في نفس الوقت الذي يبيع فيه الأسهم، فإنه يمارس أيضًا خيارات لشراء أسهم إضافية أو ما يُعرف بالإنجليزية "exercising options to buy additional stock"، وهو يقوم بهذه العمليات بسعر ممارسة صفقة " exercise price" يبلغ 6.24 دولارًا للسهم، أي أقل بكثير من 1% من سعر سهم Tesla (TSLA) شركة تسلا الحالي.

ومنذ استطلاع موسك على تويتر في الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قام موسك بممارس خيارات لشراء 10.7 مليون سهم بتسلا، وللتوضيح كان سيفعل ذلك بدعم نتائج الاستطلاع أو بدونها، حيث من المقرر أن تنتهي فترة صلاحية الخيارات في أغسطس/ آب 2022 إذا لم يمارسها.

ويشار إلى أن شركة تسلا تستعد لمنح موسك المزيد من الخيارات، في انتظار نتائجها المالية القادمة.

ويذكر أن موسك هو أكثر الأشخاص ثراء في العالم ويعود ذلك بشكل أساسي لحصته في شركة تسلا.