نشر السبت ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2021

تعذيب واعتداءات جنسية.. مسؤول أمن صيني سابق يكشف لـCNN ما أُمروا بفعله في سجون الأويغور

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عارضت شركة "Sense Time" المختصة بـ"التعرف على الوجه" العقوبات الأمريكية بـ"شدة"، وذلك بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد الشركة الجمعة.

ووضفت الشركة العقوبات الأمريكية، والتي قالت واشنطن إنها رد على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور، بأنها "لا أساس لها"، حسب قولها.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الشركة عوقبت بسبب دورها باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينيانغ، إذ تتيح هذه الخاصية التعرف على الأويغور حتى عندما يطلقون لحاهم أو يرتدون نظارات شمسية أو كمامات.

وتمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن الأمريكيين من الاستثمار في الشركة التي تصفها واشنطن بأنها "شركة للصناعات العسكرية الصينية".

وفي بيان نُشر السبت، قالت الشركة إن إدراجها على لائحة العقوبات يعكس "سوء فهم عميق" للشركة مشيرة إلى أنه تم الزج بها في "ًصراعات جيوسياسية" مؤكدة أن لديها "معايير إثنية صارمة" لاستخدم التكنولوجيا الخاصة بها.