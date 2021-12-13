أبرز 6 نقاط بأرقام الميزانية السعودية 2022

نشر الاثنين ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2021

هل يعود اقتصاد السعودية إلى ما كان عليه قبل كورونا؟.. جهاد أزعور يجيب

في حوار مع CNN.. رئيس البنك الدولي يقر بـ"أخطاء" في رفع تصنيف السعودية والصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن ميزانيتها للعام 2022 وسط توجه أنظار المراقبين إلى مستقبل أداء الاقتصادي السعودي بعد أثر جائحة كورونا "كوفيد-19".

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأرقام التي وردت بالميزانية السعودية 2022:

الإيرادات 1045 مليار ريال مقابل 930 مليار ريال العام 2021 النفقات 955 مليار ريال مقابل 1015 مليار ريال العام 2021 فائض 90 مليار ريال مقابل عجر 85 مليار ريال بـ2021 955 مليار ريال مخصصات القطاعات تصدرا قطاع التعليم بـ185 مليار ريال ثم قطاع البنود العامة بـ182 مليار ريال ثم القطاع العسكري بـ171 مليار ريال. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.4% مقابل 2.9 في 2021. ضخ 27 تريليون ريال بالاقتصاد حتى 2030 منها 10 تريليونات كإنفاق حكومي.

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أقر، الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.