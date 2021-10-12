أقر رئيس البنك الدولي دافيد مالباس، في حوار مع مذيع CNN ريتشارد كويست، "بوجود أخطاء" في تعامل البنك الدولي مع تقرير "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" المثير للجدل، بعد أن وجدت شركة محاماة مستقلة أن شخصيات بارزة في البنك الدولي قد ضغطت على الموظفين لرفع تصنيف الصين والمملكة العربية السعودية.

وزادت الفضيحة من الضغط على مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي كانت المدير التنفيذي للبنك الدولي في ذلك الوقت، وتم الإشارة إليها مباشرة في تقرير شركة المحاماة، رغم أنها ترفض استنتاجات التحقيق.

وقال مالباس، الذي تولى منصبه بعد ارتكاب المخالفة، إنه يعمل على ضمان عدم حدوث أخطاء مماثلة مرة أخرى.