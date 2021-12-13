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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لرد وزير المالية، محمد الجدعان، على سؤال وجه له حول إعادة النظر بضريبة القيمة المضافة وذلك خلال مؤتمر صحفي عن ميزانية العام 2022.

وزير المالية: التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية. #ميزانية_2022 #ميزانية_السعودية2022 https://t.co/Bhy12qPKjx

وقال الجدعان في رده الذي نقله التلفزيون السعودي: "التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في الضريبة عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وللتذكير العجوزات التي حصلت في عام 2020 (295 مليار) وفي عام 2021 (85 مليار تقريبا) وعندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي العجر الذي صار والسحوبات الي صارت والدين اضطرت الحكومة إلى أن تقترضه لتغطية العجز في الميزانية والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين.."

وأضاف: "أكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة بإذن الله تعالى عندما تتحسن الأوضاع المالية، حاليا من الفوائض من المهم جدا استخدامها لدعم الاحتياطات الحكومية، الجائحة ما زالت قائمة، ونرغب أن نتأكد من أن المركز المالي للحكومة قادر على التعامل مع أي أزمات مالية مستقبلية وهذه السياسة مهم جدا اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات قد تكون صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات مثل ما شهنا خلال السنتين الماضيتين".

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أقر، الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هجرية (2022 ميلادية)، بفائض يصل إلى نحو 24 مليار دولار.