ماذا قال وزير الطاقة السعودي عن تعدد الشركاء و"أخذ الحيطة"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعين فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال ملتقى ميزانية المملكة 2022.

إعادة هيكلة قطاع #الكهرباء سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ينتقد (شركة الكهرباء) "لا هي دولة لا هي شركة، مرة قرض حسن مرة قرض مؤدب و مرة قرض قليل أدب". https://t.co/ogQu6TYymb

مقطع الفيديو المتداول الأول تحدث فيه الأمير عبدالعزيز عن قطاع الكهرباء بالسعودية، قائلا: "كيف يكون لك قطاع كهرباء فاعل وهو يدار بشكل، ما أبغى انتقد لكن الحقيقة هجين، لا هو دولة لا هو شركة حاجة في منزلة بين المنزلتين.. هذا وضعها كما هي، قرض حسن قرض غير حسن قرض مؤدب قرض قليل الأدب.."

وأضاف: "قطاع الكهرباء التحول الذي قمنا به الآن سترونه خلال السنوات القادمة، في شركة الآن محاسبة عندها قدرة مالية تقدر تستثمر والدولة مكنتها أن تكون مستثمرة لكن الدولة ما تركتها مفتوحة في لجنة إعادة هيكلة.."

سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان "من علمني الصدق والأمانة هو سلمان بن عبدالعزيز، ومن علمنا جميعاً الجرأة في قول الحقيقة هو محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لأننا نريد أن نكسب ثقة المواطن والمواطنة". #ميزانية_السعودية2022 https://t.co/BNQdSreBuZ

أمام مقطع الفيديو المتداول الثاني فقال فيه الوزير: "يعني إلي أدبني الله يحفظه لي ولكم هو سلمان بن عبدالعزيز والي علمني الصدق والأمانة هو سلمان بن عبدالعزيز والي علمنا جميعا الجرأة في قول الحقيقة هو محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فالحقيقة تستوجب، لأن نبغى المواطن والمواطنة يثقون فينا ونبغى المواطن والمواطنة يقومون بعملنا".