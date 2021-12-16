"الأراضي البيضاء" بالسعودية.. تفاعل على بدء تطبيق المرحلة 2 من الرسوم في الرياض

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان برامج الأراضي البيضاء بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة.

ما هي الأراضي البيضاء؟

- بحسب بيان مجلس الوزراء السعودي فإنها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية"، ويهدف لتشجيع الاستثمار بهذه الأراضي ويرفد خزينة البلاد بمورد جديد بحسب ما يبينه خبراء اقتصاديون.

وأوضح البرنامج في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "المرحلة الثانية من الرسوم ستطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من (140) حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد".

ولفت البيان إلى أن "المرحلة الأولى سجلت صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80)مشروعاً سكنياً، وتمكين ما يتجاوز (185) ألف أسرة سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية، ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المُسجلة في البرنامج (500) مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، وإصدار (8000) أمر سداد منذ بداية البرنامج".

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