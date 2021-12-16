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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان برامج الأراضي البيضاء بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة.

خبر تطبيق #المرحلة_الثانية #رسوم_الأراضي_البيضاء في #مدينة_الرياض لن يمر دون تأثير على #أسعار_العقارات #السكنيه خصوصا على من يملكون عدد من الاراضي السكنية في حي واحد تصل مجموع مساحتها ١٠ الاف متر سيكون هناك معروض سكني اكبر مما قد يؤثر مستقبلا على أسعارها ف #أسعار_العقارات 1 https://t.co/WW901PYv9V

ما هي الأراضي البيضاء؟

- بحسب بيان مجلس الوزراء السعودي فإنها "كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية"، ويهدف لتشجيع الاستثمار بهذه الأراضي ويرفد خزينة البلاد بمورد جديد بحسب ما يبينه خبراء اقتصاديون.

المناطق التي يشملها تطبيق #رسوم_الأراضي_البيضاء في المرحلتين الأولى والثانية بمدينة #الرياض https://t.co/9Y2jOKJh1l

وأوضح البرنامج في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "المرحلة الثانية من الرسوم ستطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من (140) حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد".

🛑ملاحظة هامّة (1-2) مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء!! أهم عامل على الإطلاق لوضعها في الموقع المؤثر الذي يحقق مستهدفات النظام 100% أن يتم تقييم الأراضي بسعر السوق وقت التكليف!! واستبعاد الآلية الراهنة التي أضعفت فعالية النظام بنسبة فاقت 90%-95% https://t.co/YM5ruG4i6z

ولفت البيان إلى أن "المرحلة الأولى سجلت صرف أكثر من ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من (80)مشروعاً سكنياً، وتمكين ما يتجاوز (185) ألف أسرة سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية، ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المُسجلة في البرنامج (500) مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرّمة، وإصدار (8000) أمر سداد منذ بداية البرنامج".