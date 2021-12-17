لندن، المملكة المتحدة (CNN Business)-- أصبح بنك إنجلترا، الخميس، أول بنك مركزي كبير يرفع أسعار الفائدة منذ أن بدأ الوباء، بسبب خوفه من ارتفاع الأسعار. وسيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأشهر المقبلة، مع توقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.

يمكنك المجادلة بشأن توقيت أو حجم ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن يوافق كل خبير اقتصادي تقريبًا على أنه عندما ترتفع الأسعار بسرعة، يمكن أن تساعد تكاليف الاقتراض المرتفعة في تقليل الطلب والتضخم.

ومع ذلك، ليس في تركيا، حيث دفع الرئيس رجب طيب أردوغان مرارًا وتكرارًا البنك المركزي غير المستقل في البلاد لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم. والبنك يفعل ذلك بالضبط، مع عواقب وخيمة محتملة.

في غضون ذلك، تنخفض الليرة التركية. فقدت العملة أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، وهي في طريقها إلى أسوأ أداء لها منذ عام 1995. من الصعب إيقاف الانزلاق لأن البنك المركزي ليس لديه احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية.

وهو يجعل الحياة نفسها أكثر صعوبة. خفض البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي من 15٪ إلى 14٪.

"استمر أردوغان في الإملاء على (البنك المركزي) الذي تم تطهيره بشدة لاختبار وجهة نظره غير التقليدية القائلة بأن معدلات الفائدة المنخفضة ضرورية لخفض التضخم"، قال جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس.

في محاولة لتوفير بعض الراحة للعمال الذين يعانون، وكثير منهم سارعوا للتخلي عن الليرة مقابل العملات الأجنبية، أعلن أردوغان يوم الخميس رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50٪.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي: "بهذه الزيادة، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على عدم السماح للعمال بالانهيار تحت وطأة زيادة الأسعار".

قد تمنح الخطوة أردوغان دفعة سياسية، لكن الأجور الأعلى تساهم بشكل معروف في التضخم، وقد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.

وتواصل البلدان الأخرى اتباع نهج أكثر تقليدية. رفعت روسيا أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة يوم الجمعة من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار.

حانات ومطاعم لندن تغلق أبوابها

نظرًا لأن متغير أوميكرون يجتاح المملكة المتحدة، مما يدفع الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، تغلق الشركات البريطانية أبوابها مرة أخرى - ولكن ليس بسبب تعليمات الحكومة.

قررت المطاعم والأماكن الأخرى بدلاً من ذلك أنه ليس لديها خيار سوى الإغلاق مبكرًا لعيد الميلاد بسبب تدفق الحجوزات الملغاة والمخاوف بشأن صحة الموظفين، وفقًا لتقرير جوليا هورويتز.

قال فرحات ديريك، الشريك في ملكية مطعم Mangal 2 بشرق لندن، إنه قرر الإغلاق قبل أسبوع من الموعد المخطط له بسبب الحجوزات المفقودة و "حالة عدم اليقين العامة في الهواء".

وقال ديريك لشبكة CNN Business: "إنه يؤثر على معنويات الموظفين، ويؤثر علينا في توقع أي دخل معقول يمكن أن يبرر ذلك".

تشكل عمليات الإغلاق تهديدًا جديدًا للاقتصاد وصداعًا للحكومة، بعد ما يقرب من عامين من انتشار الوباء. ويشير إلى أنه عندما تكون الحالات مرتفعة بدرجة كافية، يظل الناس على استعداد لتجنب الخروج، على الرغم من التعب الواسع الانتشار بسبب الجائحة.

وأبلغت المملكة المتحدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 88,376 حالة إصابة بفيروس كورونا، الخميس، حيث حذر مسؤولو الصحة العامة من أن حالات متغير دلتا "تظل مستقرة نسبيًا من حيث العدد" في حين أن أوميكرون "يتزايد بسرعة كبيرة". في لندن، هي السلالة المهيمنة بالفعل.

إنه مشهد يمكن أن يظهر قريبًا في المدن الكبرى حول العالم.