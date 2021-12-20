أليكسا تتصدر بحث غوغل في السعودية بعد إضافة كهرباء دبي لخدماتها على النظام

اقتصاد
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
إليك 5 نصائح للحفاظ على حرارة منزلك وخفض فواتير الكهرباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت أليكسا (جهاز أمازون المنزلي الذكي) أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، غوغل، في المملكة العربية السعودية، صباح الاثنين، بعد إعلان شركة الكهرباء والمياه في دبي إضافة خدماتها بالعربية على النظام، الأحد.

جاء ذلك عقب إعلان الشركة إدراج خدماتها على أجهزة أليكسا من امازون.

ونشرت الشركة مقطع فيديو برسم انفوغراف تعريفي عن إطلاق الخدمة الجديدة وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الشركة في تعليق على التغريدة: "أعلنت الهيئة عن توفير خدماتها الذكية عبر أجهزة أليكسا من أمازون باللغة العربية، لتكون بذلك أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خلال هذه التقنية المبتكرة، وكانت الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تضيف ’رماس‘ على نظام أليكسا عام 2017".

ونقلت صحيفة البيان الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام على لسان سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، قوله: "نسعى دائماً لاستشراف وصناعة المستقبل ومواكبة التطورات العالمية والتقنيات الذكية لتطوير آليات العمل بما يثري تجربة المتعاملين ويحقق سعادتهم انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات".

قد يهمك أيضاً

السعودية.. تفاعل على تصريحين لوزير الطاقة عن وضع الكهرباء وما تعلمه من الملك سلمان وولي عهده

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.