نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت أليكسا (جهاز أمازون المنزلي الذكي) أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث، غوغل، في المملكة العربية السعودية، صباح الاثنين، بعد إعلان شركة الكهرباء والمياه في دبي إضافة خدماتها بالعربية على النظام، الأحد.

أعلنت الهيئة عن توفير خدماتها الذكية عبر أجهزة أليكسا من أمازون باللغة العربية، لتكون بذلك أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خلال هذه التقنية المبتكرة، وكانت الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تضيف «رماس» على نظام أليكسا عام 2017 #أخبار_ديوا https://t.co/tzHVQzcCyy

جاء ذلك عقب إعلان الشركة إدراج خدماتها على أجهزة أليكسا من امازون.

ونشرت الشركة مقطع فيديو برسم انفوغراف تعريفي عن إطلاق الخدمة الجديدة وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الشركة في تعليق على التغريدة: "أعلنت الهيئة عن توفير خدماتها الذكية عبر أجهزة أليكسا من أمازون باللغة العربية، لتكون بذلك أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خلال هذه التقنية المبتكرة، وكانت الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تضيف ’رماس‘ على نظام أليكسا عام 2017".

ونقلت صحيفة البيان الصادرة عن مؤسسة دبي للإعلام على لسان سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، قوله: "نسعى دائماً لاستشراف وصناعة المستقبل ومواكبة التطورات العالمية والتقنيات الذكية لتطوير آليات العمل بما يثري تجربة المتعاملين ويحقق سعادتهم انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات".