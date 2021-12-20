نشر الاثنين ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن "تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى التراجع بأدنى خطوة عن اقتصاد السوق الحرة ونظام الصرف الأجنبي".

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها قناة TRT التركية: "مع خفض سعر الفائدة سنرى جميعاً كيف سيبدأ التضخم الانخفاض في غضون بضعة أشهر"، وذكر: "نحن لم نتسلم إدارة البلاد، أمس، بل منذ 19 عاماً، ونعرف كيف يُدار الاقتصاد".

وتابع الرئيس التركي: "لن أسمح باتخاذ أي خطوات من شأنها وقف الاستثمارات أو تقليص فرص العمل أو تقليص الإنتاج أو تعطيل الصادرات في بلادنا".

وأكد أردوغان أن "تركيا لن تكون بعد الآن دولة تتعهد باقتصادها وسياستها للدول الأجنبية من خلال برامج صندوق النقد الدولي".