السعودية.. فيديو "أكبر صفقة" تأجير إبل مقابل 20 مليون ريال لـ48 ساعة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس مجلس إدارة نادي الإبل في المملكة العربية السعودية، فهد بن فلاح بن حثلين، مقطع فيديو يوثق صفقة لتأجير إبل مقابل 20 مليون ريال (نحو5.3 مليون دولار) لمدة 48 ساعة.

مقطع الفيديو نشره بن حثلين عل صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا بتعليق: "اليوم هو يوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة في (عالم الإبل) بإتمام المجدد عبدالله بن عودة، على أكبر صفقة ايجار لبعض من فردياته ل 48 ساعة فقط. بمبلغ 20 مليون ريال، من مهندس الصفقات عبدالله الدبوس"، وهي الصفقة التي تداولت وسائل إعلام سعودية محلية بأنها "الأكبر بعالم الإبل".

وكان بن حثلين قد أدلى بتصريحات في مداخلة هاتفية ببرنامج "مجلس الصياهد"، قائلا إن "مزاينات المناطق قادمة، وأن الأسعار سترتفع، موجهاً رسالة إلى كافة الملاك بأن كلا يحافظ على حلاله".

وأضاف: "لن تقوم للإبل قائمة اقتصادية إن كنا سنعاملها معاملة الأبناء، لا نؤجرها ولا نبيعها، يجب أن نغير نظرتنا للإبل، وآمل من جميع الملاك أن يحذون حذو عبدالله بن عوده".

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