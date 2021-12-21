"ضوء 1".. الإمارات والبحرين تطلقان قمرا صناعيا "نانو متريا" للفضاء

نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

بعد وصول"مسبار الأمل" الإماراتي إلى مداره.. هذا ما يميز كوكب المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستعد الإمارات والبحرين، لإطلاق القمر الصناعي النانو متري "ضوء 1" إلى الفضاء، الثلاثاء.

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ويعد "ضوء 1" ثمرة للتعاون بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين وجامعة خليفة بأبوظبي وجامعة نيويورك أبوظي، وهو من الأقمار الاصطناعية النانو مترية، وسيتم إطلاقه متجها نحو المحطة الفضائية الدولية".

وفي إحاطة إعلامية افتراضية للكشف عن تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي الإماراتي البحريني "ضوء 1"، قال عبدالله المرر، رئيس قسم إدارة المشاريع الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء في رد على سؤال لـCNN عن كلفة المشروع: "الأقمار الصناعية النانو مترية يتم النظر إليها من ناحية المواصفات والتقنيات والبرامج والمشاريع بهذا الحجم تتراوح تكلفتها ما بين بين 3-6 ملايين درهم (ما بين 816 ألف دولار إلى 1.6 مليون دولار)"

ويهدف القمر الصناعي "ضوء 1" إلى لدراسة إشعاعات غاما وتقديم نظرة أكثر وضوحا حول مدى تأثيرها.