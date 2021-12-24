الليرة التركية تحقق ارتفاعا بسعر الصرف أمام الدولار.. إليكم القيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حقق سعر صرف الليرة التركية، الخميس، ارتفاعا أمام الدولار لتصل إلى 11.40 ليرة للدولار الواحد.

جاء ذلك عقب هبوط سعر صرف الليرة مطلع الأسبوع ليصل إلى نحو 18 ليرة للدولار قبل أن يوجه الرئيس التركي، ردب طيب أردوغان خطابا، الاثنين، شجع العملة على تقديم أداء أفضل في التداولات.

إلا أنه ورغم المكاسب التي حققها سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بتداولات الاثنين، لا تزال العملة التركية تفقد نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن خلال العام الجاري.

ويشار إلى أن معدل التضخم في تركيا بلغ معدلًا سنويًا بنسبة 21٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويعتقد الاقتصاديون أنه قد يرتفع بمعدل يصل إلى 30٪ خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، في حين خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي الأسبوع الماضي، وبالعادة تقوم فيه البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة عندما يرتفع التضخم لمنع الاقتصاد من الانهاك.