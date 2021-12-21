نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

الليرة التركية في مواجهة جديدة مع الدولار الأمريكي

تدهور الليرة التركية قد يكلف أردوغان في الانتخابات.. والأتراك يتحملون الأعباء

الريال الإيراني والليرة التركية ضمن أسوأ العملات في 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هبط سعر صرف الليرة التركية بتداولات الاثنين إلى مستويات متدنية جديدة، قبل إدلاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بكلمة تناول فيها الاقتصاد في بلاده.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بلغ سعر صرف الليرة التركية قبيل تصريحات أردوغان 18.3674 مقابل الدولار الواحد.

وعقب الخطاب ارتفع سعر الصرف ليصل إلى 13.51 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وقال أردوغان في تصريحاته التي نقلتها الأناضول إن "بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة"، مضيفا: "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف".

وأضاف: "من الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف".