نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

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ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصين داخل سيارة أمام أحد ممرات "الطلب من داخل السيارة"، وما دار بين الشخصين عند دفع الحساب.

جانب من كرم ابناء الوطن واخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرّت معهم الى يومنا هذا ، وهو مشهد نراه يومياً ، ونعم وجعل يمناك ما تعَطب ♥️🇸🇦 https://t.co/ssIP3BTSWM

وعلق صاحب حساب سلمان بن حثلين على مقطع الفيديو قائلا: "جانب من كرم ابناء الوطن واخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرّت معهم الى يومنا هذا، وهو مشهد نراه يومياً ، ونعم وجعل يمناك ما تعَطب".

ارفع راسك انت سعودي * طيبك جاوز كل حدودي مالك مثيل(ن) بالدنيا * غيرك ينقص وأنت تزودي فارس و أجدادك فوارس * و أصبحت لبيت الله حارس مغروس بالمجد و غارس * في ميدان العز شهودي علمك غانم وجارك سالم * يخشى من هيبتك الظالم راعي صمله دايم والم * سيف و قلب وفعل زنودي 💚🇸🇦💚 https://t.co/kM6YKTFbhI

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر مقطع الفيديو على حسابة المعرف بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق بأبيات شعرية قائلا: "ارفع راسك انت سعودي.. طيبك جاوز كل حدودي.. مالك مثيل(ن) بالدنيا.. غيرك ينقص وأنت تزودي.. فارس وأجدادك فوارس.. وأصبحت لبيت الله حارس.."

وتابع الأمير سطام في الابيات الشعرية: "مغروس بالمجد وغارس.. في ميدان العز شهودي.. علمك غانم وجارك سالم.. يخشى من هيبتك الظالم.. راعي صمله دايم والم.. سيف وقلب وفعل زنودي.."