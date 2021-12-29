"كرم أهل السعودية".. قفز فوق السيارة ليدفع الحساب قبل رفيقه.. أمير يعلق على فيديو متداول

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصين داخل سيارة أمام أحد ممرات "الطلب من داخل السيارة"، وما دار بين الشخصين عند دفع الحساب.

وعلق صاحب حساب سلمان بن حثلين على مقطع الفيديو قائلا: "جانب من كرم ابناء الوطن واخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرّت معهم الى يومنا هذا، وهو مشهد نراه يومياً ، ونعم وجعل يمناك ما تعَطب".

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود نشر مقطع الفيديو على حسابة المعرف بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق بأبيات شعرية قائلا: "ارفع راسك انت سعودي.. طيبك جاوز كل حدودي.. مالك مثيل(ن) بالدنيا.. غيرك ينقص وأنت تزودي.. فارس وأجدادك فوارس.. وأصبحت لبيت الله حارس.."

وتابع الأمير سطام في الابيات الشعرية: "مغروس بالمجد وغارس.. في ميدان العز شهودي.. علمك غانم وجارك سالم.. يخشى من هيبتك الظالم.. راعي صمله دايم والم.. سيف وقلب وفعل زنودي.."

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